سامح شكرى: التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة مهم لتحقيق المصالح التنموية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات تلفزيوينة له، أن مشروع سد ومحطة توليد «جيوليوس نيريري» يتم تنفيذه بأحدث المعدات والمستويات التقنية، وهو مثل حى لما نستطيع أن نفعله سويا، ونحن لدينا القدرة والإرادة لتحقيق البنية الأساسية المطلوبة للانطلاق نحو المستقبل، كما أن الحكومة التنزانية تبذل كل جهدها من خلال توفير الأموال لاستكمال مشروعها.

وأشار سامح شكرى وزير الخارجية إلى أن اختيار شركة المقاولون العرب والسويدى للكهرباء دليل على التعاون المصرى التنزاني.

وأوضح أن العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وتنزانيا قوية وتصب فى إطار خدمة جهود التنمية ومصر تقف بجانب إحدى دول أفريقيا لتساعدها على التنمية وتغطية احتياجاتها ومواكبتها التطور.

وأكد وزير الخارجية أن المشروع العظيم يؤكد قدرة المصريين على التحدى وإنجاز الأعمال الكبيرة فى وقت زمنى قصير.