جدة - نرمين السيد - وقالت كمال، إن محافظة قنا تضم 5 مراكز رئيسية و19 وحدة محلية و86 قرية و769 تابع وكفر، ويبلغ إجمالى عدد سكانها 1.5 مليون مواطن، مضيفة أنه جرى العمل على 1822 مشروعًا، وتم الانتهاء من 670 مشروع بتكلفة 31 مليار جنيه، وجارى العمل على باقى المشروعات.
وتابعت، أنه تم تسليم 19 مجمعًا للخدمات الزراعية والبيطرية، و19 مجمعًا للخدمات الحكومية، فضلًا عن الانتهاء من 124 مشروعًا بقطاع الصرف الصحى بنسبة تنفيذ 73%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة- مودة كمال تستعرض إنجازات المبادرة فى محافظة قنا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.