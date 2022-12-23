حياة كريمة- مودة كمال تستعرض إنجازات المبادرة فى محافظة قنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت كمال، إن محافظة قنا تضم 5 مراكز رئيسية و19 وحدة محلية و86 قرية و769 تابع وكفر، ويبلغ إجمالى عدد سكانها 1.5 مليون مواطن، مضيفة أنه جرى العمل على 1822 مشروعًا، وتم الانتهاء من 670 مشروع بتكلفة 31 مليار جنيه، وجارى العمل على باقى المشروعات.

وتابعت، أنه تم تسليم 19 مجمعًا للخدمات الزراعية والبيطرية، و19 مجمعًا للخدمات الحكومية، فضلًا عن الانتهاء من 124 مشروعًا بقطاع الصرف الصحى بنسبة تنفيذ 73%.