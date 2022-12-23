حالة الطقس غدا السبت.. لطيف نهارا مائل البرودة ليلا على كل الأنحاء

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد إن طقس غدا مائل للبرودة صباحا لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة ستكون معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

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