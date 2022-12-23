نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تسليم فيزا تكافل وكرامة 2022 وطريقة الاستعلام https //tk.moss.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف على موعد تسليم فيزا تكافل وكرامة، حيث يوجد بحث كبير جديد بين الكثير من المواطنين المصريين في جميع أنحاء الجمهورية وخاصة بين المتقدمين الجدد على مبادرة تكافل وكرامة عن موعد استلام الفيزا الخاصة بهم، وهذا للاستفادة من المعاش الخاص بهم، فتابع معنا عزيزي المتابع للتعرف على آخر الأخبار والمستجدات المعلنة، ورابط معرفة الموعد الخاص بك، فتابع معنا في موقع ثقفني.

برنامج تكافل وكرامة

ويعتبر برنامج تكافل وكرامة المصري من إحدى المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في السنوات الماضية، حيث يتم صرف معاش للأسر المستفيدة من هذا البرنامج بشكل شهري يساعدهم في الحصول على متطلبات الحياة الأساسية، وتتيح الوزارة التسجيل في البرنامج إلى الأسر الجديدة في هذه الفترة.

وقد قامت الآلاف من الأسر في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بالتسجيل على البرنامج، وهذا للاستفادة من معاشات الدعم التي يتم صرفها بشكل شهري، وينتظرون القبول واستلام كارت ميزة الخاصة بالمعاش، وهذا للاستفادة من توزيع الدفعات الجديدة في الأشهر القادمة، فتابع معنا.

التسجيل الإلكتروني لمعاش تكافل وكرامة 2022

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة الأخيرة إمكانية تسجيل أسر جديدة على البرنامج، حيث تتيح الوزارة إمكانية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، وهذا من خلال ملئ استمارة إلكترونية بالبيانات الخاصة بالمستفيد والأسرة.

وبعدها يتم أخذ الطلب وعمل كافة الاجراءات بخصوص القبول الخاص بك، وفي حالة توافقك مع شروط مبادرة برنامـج تكافل وكرامه، يتم قبولك في البرنامج، وبعد أن يتم القبول يتم توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة للمستفيدين حتى باب المنزل، والتي يمكنك استعمالها في ماكينات البنك لصرف الدفعة الخاصة بك.

ما هو موعد صرف المعاشات للمستفيدين

وفي حالة اذا كنت تنتظر القبول الخاص بك، وتتسائل عن الموعد الرسمي الذي يتم فيه الصرف للمستفيدين، فهو كما يلي:

يكون الصرف في منتصف كل شهر ميلادي، أي بيوم 15 من كل شهر، وليس بداية كل شهر.

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موعد تسليم فيزا تكافل وكرامة

وبالطبع يريد المتابعين معرفة ما هو موعد تسليم الفيزا، وهذا يختلف من شخص إلى آخر حسب هل تم قبولك أم لا، ويجب عليك القيام بالاستعلام عن القبول الخاص بك إلكترونيا عبر الرابط والطريقة في الأسفل، وفي حالة قبولك تنتظر أياما، وسيتم التواصل معك بخصوص استلامها، أو تتصل على الخط الساخن 19680 لتعرف متى أو كيف تحصل على الفيزا الخاصة بك، وللاستعلام تابع هذه الخطوات: