نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طرق للهجرة من مصر والأوراق المطلوبة للتقديم على الهجرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل طرق للهجرة من مصر إلى الدول الأوروبية، حيث هناك أكثر من طريقة يمكن الاستعانة بها عند التخطيط للهجرة بشكل قانوني، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير يفضل الهجرة غير الشرعية وذلك بسبب الإجراءات المعقدة وعدم توافر المعلومات، كذلك عدم وجود شخص في أوروبا يساعد المهاجر في إنهاء إجراءات الهجرة، هذا بالإضافة إلى عدم توافق الشهادة الدراسية والخبرة للمهاجر مع الخبرة الموجودة في أوربا وغيرها من الأسباب ولكن الآن سوف نناقش كيف تخرج من مصر وطرق الهجرة القانونية الآمنة للأفراد أكثر من الهجرة الغير شرعية في الآتي.

أفضل طرق للهجرة من مصر

تتنوع طرق الهجرة من مصر إلى أي دولة أوروبية حيث هناك دول بدون تأشيرة للمصريين هدف للهجرة، ولكن الآن نتعرف على الطرق فيما يلي:

الهجرة بهدف السياحة

من الممكن أن يحصل المهاجر على تأشيرة سياحة لأي بلد يريد الذهاب إليها، مع العلم أن تأشيرة السياحة مقيدة بمدة معينة والتي تم تحديدها وفقًا لقوانين الدولة المقصودة.

لهذا يجب الالتزام بالمدة المحددة حتى لا يتحول المهاجر من مهاجر شرعي إلى مهاجر غير شرعي، كذلك الهجرة بهدف السياحة لها شروط يجب الإطلاع عليها من خلال موقع السفارة.

الهجرة بهدف الدراسة

هناك بعض الأشخاص يريدون الهجرة من أجل استكمال تعليمهم أي كان نوعه تعليم عالي أو تعليم مهني، في هذه الحالة لابد وأن يكون المهاجر متقن للغة البلد التي سوف يسافر إليها، كذلك لابد من معرفة الشروط والإجراءات اللازمة.

الهجرة بهدف العمل

العمل في الدول الأوربية له نظام خاص به والكثير منا يعرف هذا النظام، ولكن في البداية لابد من تقديم طلب الحصول على تأشيرة عمل من سفارة البلد التي سوف يهاجر إليها الشخص، ولكن قبل ذلك لابد من امتلاكه عقد عمل موثق.

وإتقانه لغة البلد المراد الهجرة إليها، هذا بالإضافة إلى ممارسة مهنة معينة وتوافر الخبرة بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الهجرة

عند التقديم على الهجرة يجب توفير بعض الأوراق الرسمية والتي تتمثل في:

شهادة تحركات.

رقم البطاقة الشخصية ويجب أن تكون حديثة غير منتهية.

المدة الزمنية المخصصة لوقف الخدمة.

جواز السفر المصري الأصلي ويجب أن يكون حديث غير منتهي.

وثيقة هجرة فعالة “إقامة مفتوحة، أو جواز سفر أجنبي، أو تأشيرة هجرة”.

برنت أو استمارة 6 ويتم الحصول عليها من التأمينات وذلك عندما يحصل على كل حقوق التأمين الخاصة به.

طريقة التقديم على الهجرة من مصر

يتم التقديم على الهجرة من مصر عن طريق عمل الآتي: