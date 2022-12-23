نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [رابـط] اعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023 وزارة الداخلية المصرية moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الآلاف من المتقدمين على كلية الشرطة المصرية اعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة الدفعة الجديدة في خلال هذه الساعات، وسننشر لكم أعزائنا المتابعين رابط وطريقة الوصول إلى النتيجة في الأسفل في هذا المقال، وهل ستظهر نتيجة أكاديمية الشرطة قبل نتيجة التقديم على الحربية كما أشيع في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتابعوا معنا لتتعرفوا على التفاصيل في موقع ثقفني.

النتيجة النهائية كلية الشرطة 2023

وقد تداول العديد من الطلاب المتقديم على كلية الشرطة المصرية الكثير من الأخبار بخصوص إعلان نتائج المقبولين النهائية في كلية الشرطه في الساعات القليلة الماضية، حيث إنه كما نعلم فإن وزارة الداخلية المصرية تعلن عن قبول الدفعة الجديدة بشكل نهائي في مثل هذه الفترة من كل عام.

ومع دخول منتصف الشهر الجاري زادت التساؤلات بين الطلبة بخصوص موعد ظهور النتيجة، وهذا بالنسبة للطلبة الذي تجاوزوا الاختبارات الماضية والتي منها البدني والطبي، وانتقلوا إلى مرحلة كشف الهيئة وأنهوها، حيث يتبقى فقط لهم ظهور النتيجة النهائية، والتي ستحدد ما اذا كانوا سينضموا إلى أكاديمية الشرطة دفعة 2023 أم لا، وهذا ما ننتظره في الإعلان الرسمي.

موعد ظهور النتائج للمتقدمين 2023

وأما بالنسبة لموعد ظهور النتيجة النهائية، فنتوقع أن تظهر في خلال أيام قبل نهاية الشهر الجاري، وقد تعودنا أن اعلان نتيجة اختبارات كلية الشرطة النهائية تظهر بعد نتائج الكلية الحربية بأسبوع أو بعشرة أيام كما حدث في آخر كذا سنة.

ولكن نتائج الكلية الحربية لم تظهر حتى الآن، وهذا ما أثار تساؤل وفضول الطلاب عن إمكانية ان تظهر نتيجة المقبولين باكاديمية الشرطة المصرية قبلها في خلال هذه الأيام على جروبات الفيسبوك، ولكن نصيحتنا لكم أن تكونوا متأهبين لظهور النتيجة في خلال أي لحظة في خلال الفترة الحالية.

رابط اعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023

وبالطبع كما نعلم فإنه سوف يتم إشعاركم بالنتيجة الخاصة بكم عن طريق رسالة نصية يتم إرسالها إلى أي رقم تليفون تم تسجيله في الكشف الخاص بالطالب، ويمكنكم الدخول إلى حسابكم في موقع وزارة الداخلية المصرية والاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني كما نوضح لكم في الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة الداخلية المصرية moi.gov.eg.

اضغط على علامة الصفحة الرئيسية.

ثم انل إلى الخدمات الإلكترونية

اضغط على زر الإلتحاق بأكاديمية الشرطة.

سجل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين بك.

بعدها في الصفحة الرئيسية الخاصة بك، تجد حالة الطلب.

ونتمنى لجميع المتقدمين القبول والتوفيق في المرحلة القادمة في اكاديمية الشرطة المصرية مصنع الرجال.