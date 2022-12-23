نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي عن طريق النت 2023 الهيئة القومية للتأمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استعلام مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي أمر يهم عدد كبير من المواطنين، حيث توجد الكثير من الأمور الحديثة التي تعمل عليها منظومة التأمين الاجتماعي في مصر، وقد يغيب عن علم الكثير من أفراد المجتمع المدد الخاصة بالاشتراك في التأمينات بالإضافة إلى الأجور المخصصة لكل مدة، ويتم الإطلاع على كل هذه التفاصيل من خلال مجموعة من الخطوات التي سوف نبرزها في مقالنا هذا.

طريقة استعلام مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي

نوضح فيما يلي مجموعة الخطوات المطلوبة من أجل الاستعلام عن مدد اشتراك مؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية والذي يعد مصدر الأمان للمستقبل القادم بالنسبة لفئات عديدة من المجتمع :

يجب على الشخص الذي يتمتع بالتأمين الاجتماعي أن يقوم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة بدء الخدمة.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يمتلكون حساب خاص بهم على الموقع من الممكن أن يقوموا بتسجيل الدخول عن طريق الرقم القومي.

ثم يقوم المستخدم بكتابة الاسم الأول بالاضافة الى اسم الوالد واسم الجد.

وسوف تظهر خانات فارغة يجب كتابة اسم البلد، العنوان والبريد الإلكتروني فيها ومن ثم يتم إدخال كلمة المرور أيضًا.

التأمينات أون لاين

كذلك يمكن الاستعلام عن المعاشات من خلال الرقم القومي أونلاين عن طريق الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، وهذا ما سوف نوضحه بالخطوات فيما يلي:

يستطيع كل مواطن أن يقوم بالولوج على الموقع الرسمي الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية.

ومن ثم يمكن الضغط على خدمة الاستعلام.

ويأتي دور المواطن في أن يدون البيانات المطلوبة بشكل صحيح وأهمها الرقم القومي.

في النهاية يتم النقر على أيقونة الاستعلام لكي تظهر البيانات.

التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن طلب

توجد العديد من الخدمات التي يقدمها الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والتي من ضمنها: