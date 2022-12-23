نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر الحالات المتاحة والمحظورات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر تم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بشروط معينة ليتساءل الكثيرون عن على من يطبق قانون التصالح في مخالفات وكذلك غرامات مخالفات البناء في مصر بعد التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر وأهم بنوده لتكون الرؤية واضحة بين المواطنين بعد التعديل التى وقع عليه وتم الموافقة من قبل مجلس النواب.

قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر

وافق مجلس الشيوخ على قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر للحد من ظاهرة العشوائية في البناء بعد أن تم عرض مشروع القانون على مجلس النواب وتم تعديل القانون خلال السنوات الماضية بعد تقديم أكثر من اثنين ونصف مليون طلب من أجل التقدم على التصالح بسبب صعوبة التطبيق نتيجة العدد الكبير من المخالفات خاصة إنه يشترط وجود معاينة خاصه باللجنة لكل مخالفة.

على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء

من التساؤلات التي تكثر باستمرار عن على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء فقد تم تحديد الحالة على النحو التالي:

أن يكون البناء لا يخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

عدم تجاوز قيود الارتفاع التي أقرتها سلطة الطيران المدني في حالة أنها كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وفي حالة موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

متاح المنشآت المبنية على الأراضي المملوكة للدولة إذا تقدم صاحبها بطلب التصالح.

يتم تغيير استخدام الجراجات بناءً على ضوابط اللائحة التنفيذية.

في حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة طالما كانت الجهة الإدارية المختصة على التصالح توافق على ذلك.

التعدي على حقوق الارتفاق المقررة في القانون، في حالة الاتفاق بين المطالب بالتصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

غرامات مخالفات البناء في مصر

أكد مجلس الشيوخ أن يحظر مشروع قانون التصالح الجديد تقنين الأوضاع أو التصالح في حالة المنشآت المخلة بالسلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار. وتبدأ غرامة من 50 جنيه وتصل إلى 2.000 للمتر المسطح، لذا يجب الاطلاع على كل ما يخص قانون التصالح مع مخالفات البناء بمصر لتجنب الغرامات.