شادى محمد يشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمها برنامج "كابيتانو مصر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 ديسمبر 2022 10:32 مساءً - بدأت الحلقة الثانية من برنامج "كابيتانو مصر" حول اختيار المتسابقين، حيث قال المتسابق عمرو عصام نفسى أكون مثل الكابتن شادى محمد، أما عمر إبراهيم متسابق آخر قال :انا مش متوتر.

وقدم شادى محمد لاعب النادى الاهلى السابق، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمها الدائم للبرنامج، خلال الحلقة الثانية من حلقات برنامج "كابيتانو مصر"، المذاع على قناة ON E، لاختيار المواهب.

وأضاف الكابتن محمود أبو الدهب، أن التجربة جميلة ستفيد الكثير، أما طارق السيد، أكد أن البرنامج قائم على دعم المواهب من جميع القرى والأماكن.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقّد نادي شربين الرياضي وتابع فعاليات المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم كابيتانو مصر الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ووقع الرئيس السيسى على كورة لأحد مواهب برنامج كابيتانو مصر اسمه يوسف، معقبا: "هتلعب بيها ولا هتشيلها" ليرد الناشئ قائلا: "هشيلها ، وكتب الرئيس السيسى على الكرة :" بسم الله الرحمن الرحيم، ابنى يوسف كل سنة وانت طيب يا يوسف" ، ونصح الرئيس السيسى يوسف بالمواظبة على الرياضية والاهتمام باللياقة النهائية".

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة ، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

