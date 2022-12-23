ختام نهضة القديس الأنبا هدرا وتدشين معمودية بأسوان

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان، وكوم أمبو وإدفو القداس الإلهى لعيد نياحة القديس الأنبا هدرا السائح، والذى احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدير القديس الأثرى بغرب أسوان.





شارك في الصلاة الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة، والأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو. وأقيمت نهضة روحية بالدير الأثرى شارك فيها عدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان، بحضور شعبى كثيف. ودشّن نيافته جرن المعمودية الجديدة باستراحة الدير على اسم القديس يوحنا المعمدان. يُذكر أن القديس الأنبا هدرا السائح الأسوانى عاش كرئيس لهذا الدير، الذى كان فيه أكثر من ثلاثمائة راهب فى القرن الرابع الميلادى، قبل أن يصير أسقفًا لأسوان بيد البابا ثاؤفيلس البطريرك الـ 23 من بطاركة الكرازة المرقسية.

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