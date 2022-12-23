محافظ الجيزة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود شفط مياه السيول والأمطار بطريق الواحات، حتى الكيلو 50 وأسفل الطريق الدائرى الإقليمى، للوقوف على انتظام أعمال شفط تجمعات مياه السيول والأمطار، وللتعامل الفورى معها لضمان عدم تأثيرها على الحالة المرورية.





وثمن أحمد راشد، جهود قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور وإدارة الحماية المدنية، لدورها فى شفط كميات كبيرة من مياه السيول والأمطار، والتى استمرت على مدار ساعات، مما ساهم فى تسهيل الحركة المرورية وفتح الطريق أمام حركة المركبات.

وأشاد محافظة الجيزة، بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتواجد الميدانى للفرق ومعدات الشفط على مدار يومين وتأدية عملها على أكمل وجه، الأمر الذى ساهم فى عدم تأثر حركة سير المركبات على الطريق، مشيرًا إلى أن الفرق والمعدات متمركزة فى مواقعها حتى تحسن حالة الطقس.

وأكد أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية للتعامل الفورى مع موجة هطول الأمطار، والدفع بفرق ومعدات شفط مياه الأمطار بعدد من النقاط الحيوية والبؤر الساخنة، التى تم تحديدها مسبقا لضمان سرعة انتشارها ومجابهة أى تجمعات بها.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين جميع القطاعات من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز، وتم نشر المعدات وتكثيف الجهود على مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وأكد أن غرفة عمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة، وهناك تنسيقا كاملا مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها، وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية:-

35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453.

رافق المحافظ، خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.