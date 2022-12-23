منتخب مصر مع موزمبيق والسنغال ونيجيريا بأمم إفريقيا للشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 ديسمبر 2022 08:28 مساءً - أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة عن و قوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا .

وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الدعوة لنجوم جيل 2001 والحائز على برونزية كأس العالم للشباب بالأرجنتين والذي كان يقوده شوقي غريب وقتها ، لحضور مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة والتي تستضيفها مصر في فبراير المقبل .

وقام شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب ، ومحمد شوقي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق بسحب قرعة بطولة أمم أفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلي.