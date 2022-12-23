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منتخب مصر مع موزمبيق والسنغال ونيجيريا بأمم إفريقيا للشباب

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 ديسمبر 2022 08:28 مساءً - أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة عن و قوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا .

 

وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الدعوة لنجوم جيل 2001 والحائز على برونزية كأس العالم للشباب بالأرجنتين  والذي كان يقوده شوقي غريب وقتها ، لحضور مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة والتي تستضيفها مصر  في فبراير المقبل .

 

وقام شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب ، ومحمد شوقي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق بسحب قرعة بطولة أمم أفريقيا.

 

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية  والإسماعيلي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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