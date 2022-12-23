مواجهة الدروس الخصوصية..محافظ بنى سويف يتابع قوافل التعليم المجانية

وذكرت المحافظة، فى بيان اليوم الجمعة، أن المحافظ اطلع أيضًا على تقرير رئيس مركز ومدينة ناصر، على يوسف، للاطمئنان على انتظام عقد تلك القوافل التعليمية المجانية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لاستقبال طلاب المرحلتين الإعدادية والثانونية العامة، من كافة المراكز، بحسب التقسيم الجغرافى.
وأضاف بيان المحافظة أن القوافل تراعى البعد المكانى تيسيرًا على الطلاب، وتعمل على توزيعهم على القاعات التى يدرس فيها نخبة من العناصر المتميزة من الخبراء والمعلمين ومقدمى البرامج التعليمية، بالقنوات التعليمية، والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة المهنية والتربوية فى مختلف المواد الأساسية والعلمية للمرحلتين.
من جهة أخرى، تفقد السكرتير العام المساعد لبنى سويف، سامى علام، مخر سيل "سنور" شرق النيل للاطمئنان على جاهزية استقبال وتصريف مياه الأمطار، حال سقوطها.
وأشار علام، فى بيان اليوم الجمعة، إلى توجيهات المحافظ، الدكتور محمد غنيم، بتكثيف المرور الميدانى على مختلف مخرات السيول والمصارف والسدود فى نطاق المحافظة، وذلك لإزالة أية عوائق بها والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول.
كما تفقد السكرتير العام المساعد، خلال زياراته لبعض المراكز، استعدادت الوحدات المحلية للتعامل مع الأمطار الخفيفة والمتوسطة التى شهدتها بعض المناطق بالمحافظة، حيث اطمأن على انتشار معدات الحملة الميكانيكية ومعدات فرع شركة المياه، لسحب المياه، وفقًا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ، بجانب المتابعة الميدانية لحالة الشوارع والتنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات، بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع عند الاحتياج لهم.
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