انتخابات نادي القضاة.. غلق باب التصويت وبدء فرز الأصوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 ديسمبر 2022 07:29 مساءً - أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة باب التصويت حيث توافد قضاة مصر منذ الصباح الباكر على دار القضاء العالى، للمشاركة فى عمليات التصويت في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادى، والتى استمرت حتى الساعة السادسة مساء، وبتم البدء فى عملية فرز الأصوات

وشهد النادى صباح اليوم توافد عدد قليل من القضاة على الانتخابات وبعد صلاة الجمعة بدأت التوافد فى تزايد حيث يقوم القضاة بالاقتراع لاختيار من يمثلهم فى مجلس الإدارة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أعلنت غلق باب الترشح فى شهر نوفمبر الماضى.

وتجرى العملية الانتخابية على مقعد رئيس النادي، و5 مقاعد مخصصة للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة، إلى جانب المقعد المخصص للمستشارين الذين اكتمل عطاؤهم (المتقاعدين).

وتُعقد بالتزامن مع العملية الانتخابية، الجمعية العمومية العادية، والتي تُعرض خلالها موازنة النادى عن الدورة المنتهية لاعتمادها، ومناقشة الأمور التي تخص شئون القضاة.

ومن المنتظر أن تنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء، حيث سيتم إجراء الحصر العددي لمن حضروا وأدلوا بأصواتهم من أصل جملة أعضاء الجمعية العمومية، ثم تحديد عدد الأصوات الباطلة، وفرز الأصوات الصحيحة وبيان ما حصل عليه كل مرشح.

وتبدأ عمليات فرز الأصوات بالمرشحين على مقعد رئيس النادي وإعلان الفائز بالمنصب، ليعقبها مباشرة فرز أصوات المرشحين على مقاعد مجلس الإدارة، وإعلان النتيجة الكلية في ختام أعمال الفرز وتحديد الفائزين.

ويتنافس على مقعد رئيس النادي كل من من الرئيس الحالي المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد الذهبي الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار مصطفى بدير الرئيس بمحكمة الاستئناف.

كما يتنافس 13 مستشارا على مقاعد مجلس إدارة النادي المخصصة للمستشارين، إلى جانب 12 قاضيا على المقاعد المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة، و8 من أعضاء النيابة العامة على المقاعد المخصصة لها بداخل المجلس.