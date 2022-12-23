الانتهاء من زراعة 235 ألفًا و180 فدان قمح بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال محمد كامل، وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، إن المديرية انتهت من زراعة 235 ألفًا و180 فدان قمح حتى آلان بمختلف المزارع والشركات الزراعية الخاصة المنتشرة على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن أكبر المساحات المنزرعه بالقمح تقع بشرق العوينات بإجمالى 178 ألفًا و511 فدانًا.





وأضاف كامل، فى بيان اليوم الجمعة، أن المديرية تخطط هذا العام لزراعة 392 ألف فدان قمح بهدف زيادة نسبة الإنتاجية عن العام الماضى، وهناك توجيهات بضرورة التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتطبيق الدراسة التصنيفية للتربة بالأراضى الجديدة بما يعظم العوائد ويحقق الاستغلال الأمثل لها. من جانبه، أوضح الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن معظم المزارعين فى الوادى الجديد انتهوا من تمهيد الأراضى استعدادًا لزراعة محصول القمح على مساحات شاسعة تتخطى 350 ألف فدان تقريًبا، مؤكدًا تفعيل لجان خاصة للمرور على حقول القمح منذ زراعتها للمتابعة والإرشاد عن أى عقبات قد تواجه المزارعين. وأضاف أن تقاوى القمح عالية الجودة متوفرة بجميع الإدارات الزراعية ومراكز الإرشاد الزراعى بأسعار مخفضة كنوع من أنواع الدعم للمزارعين لزراعة أكبر قدر ممكن من المساحات وكذلك إنتاج أصناف عالية الجودة.

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