مواعيد وأسعار قطارات تالجو الفاخرة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، عبر موقع "فيسبوك"، إنفوجرافا يتضمن مواعيد وأسعار قطارات تالجو: ويشكل تشغيل القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة فى تاريخ قطارات سكك حديد مصر، وتماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية، وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

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