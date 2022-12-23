مصانع النصر للكيماويات الوسيطة.. شريان لتنمية وتعمير منطقة أبورواش الصناعية

جدة - نرمين السيد - وكان لوجود شركة النصر للكيماويات الوسيطة بهذه المنطقة، الريادة فى تحقيق آثار إيجابية لتنمية وتعمير المنطقة الصناعية، ووفرت الشركة الخدمات الأساسية للشركات والمصانع المجاورة، ما أدى إلى تنمية المنطقة الصناعية واتساعها وزيادة أنشطتها المختلفة.

فى عام 1972، عند نشأة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، بدأ بمصنع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية بطاقة 15 طن / يوم باستخدام تكنولوجيا الخلايا الزئبقية آنذاك، وتعتبر شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة رائدة فى صناعة الكيماويات والأسمدة، وأقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

كما أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى المجال نفسه فى الشرق الأوسط، لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.

وفى المقر الرئيسى للشركة بأبى رواش، يوجد 21 مصنعا منها:

تنتج الشركة الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة حيث تقوم الشركة بتوصيل الأكسجين الغازى والسائل والغازات الطبية الأخرى إلى نحو 135 مستشفى ومركز طبى متخصص.

- وأنشأت الشركة أول مصنع لإنتاج الأرجون عالى النقاوة (ولأول مرة فى مصر) بالإضافة لغاز الأكسجين والنيتروجين عام 1980 بطاقة 300 م3 / ساعة.



وتلى ذلك إنشاء مصنع الاستيلين للأغراض الصناعية عام 1987 بطاقة 100 م3 / ساعة.

وقامت الشركة بإنشاء مصنع الأكسجين والنيتروجين السائل رقم (1) عام (1998) بطاقة 700 م3 / ساعة من الأكسجين، 650 م3 / ساعة من النيتروجين، إضافة إلى إنتاج 25 م3 / ساعة من الأرجون.

كما قامت الشركة بإنشاء مصنع أكسيد النيتروز الطبى عام 1998 بطاقة (60 م3 / ساعة).

وانتهت الشركة من إنشاء مصنع الأكسجين والنيتروجين السائل رقم (2) عام 2002 بطاقة 1200 م3 / ساعة من الأكسجين، بالإضافة إلى 40 م3 / ساعة من الأرجون.

وفى عام 2013 جرى تطوير إنتاج هذا المصنع من النيتروجين لتصل الطاقة إلى 900 م3 / ساعة لتواكب إحتياجات الشركات الصناعية وشركات البترول.كما تقوم شركة النصر للكيماويات الوسيطة بإمداد هيئة الإسعاف المصرية بكل من القاهرة والجيزة بحوالى 30 ألف إسطوانة غاز أكسجين سنويا.

وتقوم شركة النصر للكيماويات الوسيطة بإمداد شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركات الهيئة العربية للتصنيع إضافة إلى شركات قطاع البترول والشركات الصناعية الكبرى بإحتياجاتها من الغازات المختلفة.

وفى عام 2000 أضافت الشركة نشاطا جديدا وهو خدمة تركيب خزانات الأكسجين والنيتروجين والأرجون السائل والمبخرات للمستشفيات والشركات الصناعية المختلفة.

وفى أواخر عام 2013 استحدثت الشركة خدمة جديدة لصالح المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وهى إنشاء الشبكات الطبية لتوصيل الأكسجين والهواء إلى غرف المرضى والعناية المركزة وغرف العمليات وذلك بإستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة فى هذا المجال.

كما جرى إنشاء شبكات الغازات الطبية لبعض المستشفيات المدنية، نذكر منها مستشفى معهد ناصر، مستشفى الحسين الجامعى، مستشفى الزقازيق العام، مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر.

كما كان لنا دور مهم فى إنشاء شبكات الغازات الطبية لعدد من المستشفيات العسكرية.

وفى عام 2019 جرى إنشاء مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم (3) بطاقة 100 طن / يوم من الأكسجين السائل.

أنشأت الشركة مصنعا للكيماويات الصلبة عام 1984 بطاقة إنتاجية 500 طن سنويا.

- كما جرى إنشاء مصنع السوائل الزراعية عام 1987 بطاقة إنتاجية 6000 طن فى العام.

- وجرى إنشاء مصنع المبيدات الزراعية الصلبة عام 2005 بطاقة إنتاجية 4500 طن سنويا، وتطوير وتحديث معدات هذه المصانع وهى تعمل بكفاءة تامة لخدمة قطاع الزراعة بمصر بما يحقق مقاومة أمراض النباتات والآفات حفاظا على الثروة الزراعية.

كان لشركة النصر للكيماويات الوسيطة الريادة فى صناعة الأيروسولات بمصر وذلك بإنتاج المبيدات الحشرية المنزلية الشهيرة (بيروسول).

وجرى إنشاء مصنع الأيروسولات رقم (1) عام 1972 بطاقة 2000 عبوة / ساعة، وتم تطويره عام 1982 لتصل طاقته إلى 4000 عبوة / ساعة.

وتطويرا لهذه الصناعة جرى إنشاء مصنع الأيروسولات رقم (2) عام 1984 بطاقة إنتاجية 6000 عبوة / ساعة.

وأضيف مصنعا لإنتاج الأيروسولات رقم (3) عام 1987 بطاقة إنتاجية 5000 عبوة / ساعة.

واستكمالا لمسيرة النجاح بعد أن أصبح منتج البيروسول هو المنتج رقم واحد فى جمهورية مصر العربية جرى افتتاح مصنع الأيروسولات الجديد رقم (4) بطاقة إنتاجية 12000 عبوة / ساعة عام 2016.

وجاء ذلك بغرض تغطية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من الأيروسولات وكذا متطلبات التصدير للأسواق الخارجية بالدول العربية والأفريقية.

1- مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم (1) بتكنولوجيا الخلايا (أحادية القطبية) عام 1993 بطاقة إنتاجية 15 طن / يوم.

2- مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم (2) بتكنولوجيا الخلايا (أحادية القطبية) عام 1995 بطاقة إنتاجية 30 طن / يوم.

وهذان المصنعان ما زالا يعملان بكفاءة عالية، بفضل خطط الصيانة الدورية وسلامة التشغيل التى تقوم بها شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

3- مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم (3) بتكنولوجيا الخلايا (ثنائية القطبية) عام 2006، بطاقة إنتاجية 35 طن / يوم.

4- مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم (4) لإنتاج الكلور بطاقة 85 طن/يوم لتتضاعف الطاقة الإنتاجية لإنتاج الكلور السائل بالشركة وتصل إلى 50 ألف طن من الكلور سنويا.

وتقوم شركة النصر للكيماويات بتزويد 31 شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات مصر وأجهزة المدن الجديدة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى إنتاج الشركة لنحو 95 ألف طن من مادة الصودا الكاوية السائلة التى يجرى توريدها إلى شركات قطاع الكهرباء، شركات إنتاج السكر والغزل والنسيج، وشركات صناعة الورق إضافة إلى العديد من المصانع المختلفة.

- جرى الإنشاء عام 2019 بطاقة 23 ألف طن سنويا ويستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى صناعة المنسوجات والورق وفى العديد من الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ولصالح قطاع البترول.

مصنع إنتاج خزانات ومواسير الفيبرجلاس

مصنع لإنتاج الفيبرجلاس لخدمة مصانع الشركة والقطاعات المدنية الأخرى بالدولة.

جرى إنشاء هذا المصنع بناء على توجيهات القوات المسلحة لدعم الجهود الطبية فى الوقاية أثناء جائحة كورونا حيث تم إنتاج المعقمات بأشكالها المختلفة سواء للأفراد أو الأسطح وإمداد الجهات المختلفة بالدولة بالكمامات المسطحة والكمامات عالية الترشيح طراز N95 بطاقة إنتاجية تصل الى 120 الف كمامة يوميا

وجاءت فكرة إنشاء فرع للشركة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم على مساحة 200 فدان، وذلك لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الشبة السائلة والصلبة فى مايو 2006 بطاقة 150 ألف طن من الشبة السائلة وكذا 25 ألف طن من الشبة الصلبة سنويا.

وتلى ذلك إنشاء مصنع آخر فى أكتوبر من عام 2011 لإنتاج الشبة السائلة بطاقة 200 ألف طن سنويا، لدعم شركات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية حيث تقوم الشركة بإمداد نحو 27 شركة لمياه الشرب والصرف الصحى وأجهزة المدن الجديدة والقوات المسلحة بالشبة السائلة والصلبة اللازمتين لتنقية مياه الشرب.

ولتكامل منظومة إمداد الشبة السائلة لشركات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، قدمت شركة النصر للكيماويات الوسيطة بدءا من عام 2007 خدمة جديدة وهى تركيب خزانات الشبة السائلة بمحطات المياه، إضافة إلى تقديم الدعم الفنى المطلوب لها بواسطة أطقم فنية مدربة تدريبا فنيا عاليا.

وشركة النصر للكيماويات الوسيطة، حريصة كل الحرص على ألا تقل معدلات إنتاج الكلور والشبة لضمان تدفقهما لتحقيق إستمرار وانتظام العمل داخل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية وكذا تأمين وصول عربات الأكسجين السائل إلى كافة المستشفيات لتأمين إنتظام العملية الطبية إيمانا منا بأن هذا هو جزء من واجبنا الوطنى تجاه شعب مصر العظيم لتأمين وصول هذه المنتجات الإستراتيجية على مدار الساعة.

وتعتمد مصانع مجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم على حامض الكبريتيك المركز كمادة خام محورية ولهذا جرى إنشاء ما يلى:

- مصنع حامض الكبريتيك المركز رقم (1) عام 2008 بطاقة إنتاجية 150 ألف طن فى العام.

- إنشاء مصنع آخر لإنتاج حامض الكبريتيك المركز رقم (2) عام 2013 بطاقة إنتاجية 150 ألف طن فى العام لتلبية احتياجات مصانع المجمع.

وفى ضوء احتياج قطاع الزراعة بمصر للأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية، أنشأت شركة النصر للكيماويات الوسيطة، مصنعا لإنتاج سماد سلفات البوتاسيوم عام 2008 بطاقة 22 ألف طن من سماد سلفات البوتاسيوم بالإضافة إلى 26 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك فى العام.

وجرى إنشاء مصنع سماد أحادى سوبر الفوسفات المحبب رقم (1) عام 2008 أيضا بطاقة 150 ألف طن سنويا.

وفى عام 2011 جرى إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة المركبة NPK بطاقة 70 ألف طن فى العام من الأسمدة المركبة المتنوعة وسماد الداب (ولأول مرة فى مصر).

وفى العام نفسه، جرى إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك بطاقة 100 ألف طن سنويا من حامض الفوسفوريك بتركيز 50%.

وأخيرا جرى إنشاء مصنع سماد أحادى وثلاثى سوبر الفوسفات المحبب عام 2015 بطاقة 150 ألف طن فى العام.

ثالثا: مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والذى شرفه بالإفتتاح السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى 7 أغسطس من عام 2019 وكانت مساحة المرحلة الأولى للمجمع 285 فدانا، لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى وذلك بتصنيعه فى صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية ويتكون المجمع من:

5 قطاعات رئيسية بإجمالى 9 مصانع ومرافق صناعية هذا بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر ورصيف بحرى متخصص لتصدير الأسمدة السائلة والصلبة.

القطاع الأول مصانع حامض الكبريتيك المركز وتوليد الطاقة الكهربائية:

‌أ. مصنعان لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة قدرها 1.25 مليون طن / عام.

‌ب. توربينتان بخاريتان لتوليد الطاقة الكهربائية ذاتيا بطاقة قدرها 46 ميجاوات/ساعة.

القطاع الثانى مصانع حامض الفوسفوريك التجارى والنقى:

أ‌- مصنعان لإنتاج حامض الفوسفوريك التجارى بطاقة إجمالية 600 ألف طن / عام.

ب‌- مصنعان لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى (ولأول مرة فى مصر) بطاقة سنوية 100 ألف طن.

ج‌- وحدة معالجة حامض الفلوروسيليسك بطاقة 600 طن / يوم.

القطاع الثالث مصنع الأسمدة تامة الذوبان، وهو مصنع لإنتاج سماد الداب والماب البللورى تام الذوبان فى الماء (ولأول مرة فى مصر) بطاقة 100 ألف طن /عام.

القطاع الرابع مصانع الأسمدة المحببة.

أ‌- مصنع سماد الداب المحبب بطاقة 360 ألف طن سنويا.

ب‌- مصنع سماد ثلاثى سوبر الفوسفات المحبب بطاقة سنوية قدرها 250 ألف طن.

القطاع الخامس المرافق الصناعية وتتكون من:

1- محطة مياه التشغيل (بسعة تخزينية 22000 م3).

2- محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بطاقة 450 م3/ ساعة.

3- محطة الغاز الطبيعى بطاقة 400000 م3 / يوم.

4- محطة انتاج الكهرباء بطاقة 65 ميجا وات. ساعة.

5- وحدة إنتاج البخار بطاقة 230 طن/ يوم.

6-وحدة إزالة عسر المياه بطاقة 180 م3 / ساعة.

7- وحدة مياه التبريد بطاقة 1200 م3 / ساعة.

8- وحدة الهواء المضغوط بطاقة 170 م3 / دقيقة.

9- نظام مقاومة وإطفاء الحرائق.

10- قناة الحماية من السيول.

الوحدات الإدارية والخدمية وتتكون من:

1- محطة تحلية مياه البحر بطاقة 32000 م3 / يوم تم رفعها لتصبح 64000 م3/يوم.

2- رصيف بحرى متخصص لتخزين وتحميل سماد ثلاثى سوبر الفوسفات المحبب وسماد الداب المحبب (صب) وسماد الماب/الداب البللورى كامل الذوبان (المعبأ) وحامض الفوسفوريك التجارى والنقى.

3- مدينة سكنية للعاملين بالمجمع.

4- ملاعب رياضية وفرع طبى متكامل

وبإنشاء مصانع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، إضافة إلى مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم يبلغ الإنتاج الإجمالى للشركة من الأسمدة / حوالى مليون طن سنويا من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسية / لخدمة قطاع الزراعة بمصر / ولتصدير الفائض / إلى نحو 55 دولة منها (إيطاليا - إسبانيا - رومانيا - اليونان - ماليزيا – فيتنام – سورينام – تايلاند – زيمبابوى - تنزانيا - مدغشقر– غانا - الكويت – الأردن – السودان - لبنان - البرازيل – تشيلى – كولمبيا - أروجواى)، وغيرها من الدول المختلفة.