الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الآخرة 1444

جدة - نرمين السيد - وأعلنت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن بعد غد الأحد 25-12-2022م، هو أول أيام شهر جمادى الآخرة 1444هـ. واختتمت الدار: "اللهم بلغنا رمضان".

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