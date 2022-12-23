أبرزها تفقد الوزيرة لـ مستشفى 57357 .. حصاد «التضامن» فى أسبوع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الجمعة 16 ديسمبر

-مصر تستضيف المؤتمر الإقليمى الرابع للملتقى العربى للنساء ذوات الإعاقة تحت شعار "النساء ذوات الإعاقة فى مرحلة التعافى ما بعد كوفيد 19.. نحو التمكين الاقتصادى والمشاركة السياسية".



-فيلم التضامن الاجتماعى "أبواب مكة" يمثل مصر فى المسابقة الرسمية لمهرجان طنجة السينمائى الدولى بالمغرب.

السبت 17 ديسمبر

-صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، يستعرض جهوده وإنجازاته فى "صالون رؤى الشباب" بمشاركة 2000 شاب وفتاة وحضور وزير الشباب والرياضة وممثلو الوزارات المعنية وأعضاء مجلس الشيوخ.

-استمرارا لجهوده البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة، نفذ البرنامج تدريباته المتخصصة للمخطوبين بمحافظتى الأقصر وأسوان ومشاركة 376 مستفيدا.

-اجتماع اللجنة المنعقدة لمناقشة ملف "فاقدى العين الواحدة" برئاسة المستشار محمد عمر القمارى وكيل مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعى، لمناقشة تصنيف فاقدى العين الواحدة من ذوى الإعاقة من عدمه.

- مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، تنظم مهرجانا بمناسبة ختام أعمال مشروع "الفن للجميع" الممول من مؤسسة "دروسوس" بالتنسيق مع جمعية "أنا مصرى" بحضور أشرف غريب الداودى محافظ قنا، وسهير عوض رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من القيادات التنفيذية الشعبية.

الأحد 18 ديسمبر

-انطلاق المؤتمر السنوى 22 للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "جهود التنمية ومحركات التغيير الاجتماعى" فى الفترة من 19–21 ديسمبر 2022، وذلك استجابة للاهتمام العام بضرورة عقد اجتماعى جديد يواجه المشكلات المجتمعية.

-تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمات"، وزارة التضامن الاجتماعى تسدد ديون 451 غارمًا وغارمة فى 18 محافظة، بالتعاون مع مؤسسة "المصرى للتنمية والتعليم".

-فى إطار مبادرة "الطالب المنتج"، وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم تختتم ورشها التدريبية على الحرف بهدف رفع معارف ومهارات الطلاب حول التراث الحرفى، ونشر ثقافة العمل الجماعى.

-بنك ناصر الاجتماعى يقدم إعانات نقدية وعينية بقيمة 57 مليون لدفع مصروفات الطلاب المتميزين، ودعم عدد من المستشفيات بأجهزة طبية، وتجهيز مراكز حضّانات للأطفال المبتسرين، وتطوير وحدة غسيل كلوى.

الاثنين 19 ديسمبر

-نيفين القباج، تترأس الاجتماع الأول للجنة "تأهيل سكان المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بحضور ممثلى الوزارات المعنية والاجتماع يناقش البرامج التنموية المتكاملة لتلك المناطق.

-رائدات برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع جمعية كاريتاس مصر، يشاركن فى ندوات توعية فى قرى محافظة قنا للتوعية بحماية النساء من جميع أشكال العنف فى اطار انشطة حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات".

-برنامج وعى للتنمية المجتمعية يستكمل رجال الدين الإسلامى والمسيحى تحت عنوان "من اجل التنمية والحياة الكريمة".

-بنك ناصر الاجتماعى يقدم إعانات نقدية وعينية بقيمة 57 مليون لدفع مصروفات الطلاب المتميزين، ودعم عدد من المستشفيات بأجهزة طبية، وتجهيز مراكز حضّانات للأطفال المبتسرين، وتطوير وحدة غسيل كلوى.

-القباج تشهد الاحتفال بالعيد القومى لمملكة البحرين وترسل تحية لقيادة وشعب البحرين، مؤكدة على عمق العلاقة بين الدولتين ومتمنية تعاون وثيق على المستوى الاقتصادى فى الفترة المقبلة.

-وزيرة التضامن تشهد الحفل السنوى لمؤسسة راعى مصر للتنمية بحضور وزير الكهرباء والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والبنك التجارى الدولى، وتشيد بدور الجمعيات الأهلية فى توفير خدمات صحية لحوالى 30% من الأسر، إلى جانب دورها فى رفع الوعى المجتمعى.

الثلاثاء 20 ديسمبر

-برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى اجتماع اللجنة الوزارية العليا لشؤون الحج.

-التضامن الاجتماعى تعقد اجتماع "اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية"، بهدف مناقشة مؤشرات إنجاز وحدة العدالة الجنائية للأطفال فى إطار تناول مشروع العدالة الجنائية.

-صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يعلن نتائج الدراسة التقييمية للحملة الإعلامية "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح بمقر الجامعة البريطانية.

-وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل سونيا بوماد مدير "مؤسسة شرق غرب"، بهدف بحث فتح سوق لمنتجات الحرف اليدوية للفئات الأولى بالرعاية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادى والتوعية بالتراث المصرى الأصيل.

-القباج تشهد احتفالية " صوت الصورة" بالشراكة مع جمعية وطنية تحت شعار "فاعل مش مفعول به"، وتوقع بروتوكول تعاون بشأن تحول دور الأيتام نحو اللامأسسة.

الأربعاء 21 ديسمبر

-رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعى، جهود التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والقباج، وانجازات برنامج "تكافل وكرامة"، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

-مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر أول مديرية تستخدم الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

-الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" ينفذ قافلة طبية شاملة بمحافظة شمال سيناء، ويقدم خدماته لإجمالى 1,650 فرد، بما يشمل الكشف الطبى، والعلاج، والتحاليل، والدعم النفسى، والتطعيمات.

-القباج تستقبل المهندس محمد ذكى السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاذ الصناعات المصرية، لبحث فرص التعاون لتوفير فرص عمل فى المناطق الريفية، ولضم طلاب تكافل وكرامة الراغبين الالتحاق بالمدارس الفنية.

-وزيرة التضامن الاجتماعى، تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لمناقشة استعدادات حج الجمعيات الأهلية للموسم القادم.

الخميس 22 ديسمبر

-بحضور رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومُجمع الإصدارات المُؤمنة والذكية بشأن التنسيق لإصدار وتأمين مجموعة من الوثائق الحكومية.

-التضامن الاجتماعى تختتم ورشة عمل لمناهضة أسوأ أشكال العمل للأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان "الصرخة" لوقف عمل الأطفال ولدعم حقوق الطفل فى التعليم وفى اللعب.

-التضامن الاجتماعى بالمنيا يشارك مع جامعة دارية بالمنيا، فى إطلاق "عافر"، أول حملة بالصعيد تنطلق من محافظة المنيا للتوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال "ADHD" وسبل التعامل معه.

-فى إطار الاستعداد لمواجهة الازمات والكوارث، الهلال الأحمر المصرى ينفذ تدريب مكثف خلال ثلاثة أيام بمدينة الفيوم فى إطار الاستعداد لمواجهة السيول.

- نيفين القباج تتفقد مستشفى 57357، لتقصى موقف التمويل وسبل الاستدامة، ولاستعراض فرص تقديم الدعم المساندة لاستمرار تقديم الخدمات بنفس الجودة ولنفس الأعداد.