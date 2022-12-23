رئيس «قضايا الدولة» ينعى المستشار هلال مصطفى الفوال

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار أحمد فكرى نائب رئيس الهيئة الأمين العام، وجميع مستشارى الهيئة، المستشار هلال مصطفى السعيد الفوال نائب رئيس الهيئة الأمين العام المساعد، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة.





وجاء فى بيان هيئة قضايا الدولة: "نسأل المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون". صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها.

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