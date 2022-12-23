جدة - نرمين السيد - أناب أشرف عطية محافظ أسوان، الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد الزهراء بقرية المنشية الجديدة بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وعلى مساحة 210 م2.





جاء ذلك بحضور شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وفى حضور القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية. وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ حنفى محمود بعنوان محاسبة النفس ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها. وقال الشيخ حنفى محمود، إنه جار افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 111 مسجدا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمحافظ. وأشار فى الوقت ذاته إلى أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتكلفة 1.3 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الزهراء بالمنشية الجديدة فى أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.