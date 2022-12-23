كيف تساعد مبادرة ابدأ على تحقيق هدفها بتوطين الصناعة فى القرى؟

جدة - نرمين السيد - وأضافت مبادرة ابدأ، خلال منشورة لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن المبادرة تساعد أيضا على إنشاء قاعدة بيانات واضحة حديثة ومواجهة التحديات الموجودة بالمناطق المختلفة.
وتابعت أن وجود حياة كريمة ساعد على إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة فى مصر، وذلك لأن هناك مناطق ومحافظات بأكملها تشهر بصناعات معينة.
وواصلت: سنقوم بالاستفادة من خبرة الأهالى بالصناعات المختلفة، وسنقدم لهم الدعم الفنى، وكذلك تسهيلات للحصول على التراخيص.
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