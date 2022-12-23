شاهد.. السيول تغرق شوارع مكة والدفاع المدنى ينفي سقوط ضحايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 ديسمبر 2022 04:32 مساءً - نفت وزارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، وقوع ضحايا بسبب الأمطار التي شهدتها مدينة مكة المكرمة اليوم، الجمعة، وتسببت في العديد من الأضرار المادية.

وقالت وزارة الدفاع المدني في بيان، إنه تم تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة، موضحة أن اللجنة ستبدأ في استقبال الطلبات بمقر الإمارة بدقم الوبر كما سيتم الوقوف على مواقع الأضرار من قبل اللجان المتخصصة.

ودفعت الوزارة بفرق ميدانية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لأثار السيول القوية التي سقطت على مكة، وأسفرت عن تضرر عدد كبير من السيارات.

من جانبها، رفعت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من استعدادها بعد هطول الأمطار اليوم على أحياء متفرقة من المحافظة. وتمركزت الفرق بالقرب من أحياء جنوب المحافظة، والمواقع التي من المحتمل أن تكون تجمّعًا للمياه أو أن تشكل خطرًا.

تضرر السيارات

سيول مكة