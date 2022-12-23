حمدى رزق على ظهر السد الصعب.. كواليس ملء «يوليوس نيريرى» بتنزانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - على ضفاف نهر "روفيجى"، وفى قلب محمية "سيلوس جام" التى تبعد نحو 220 كيلومتر عن طريق البر، جنوب غرب العاصمة التجارية لجمهورية تنزانيا دار السلام، يرصد الإعلامى حمدى رزق، أعمال تنفيذ النسخة التنزانية من السد العالى.





ويتابع رزق، عبر برنامج "نظرة" للإعلامى حمدى رزق، الليلة على قناة صدى البلد، إنجاز المشروع الكبير من داخل أكبر المحميات الحيوانية المفترسة فى العالم، حيث يقيم أبناء الفراعنة من التحالف المصرى (المقاولون العرب والسويدى) واحدة من أكبر المحطات الكهربائية فى العالم، تعرف بمحطة يوليوس نيريرى للطاقة الكهرومائية، وتسمى أيضا محطة روفيجى للطاقة الكهرومائية. وفى محمية سيلوس جام يتجسد ما يسمى أدبيا "تحدى الطبيعة"، وفى كل لحظة تمر على شباب وشيوخ التحالف تحد من نوع خاص، وقبلوا التحدى، وأقاموا سدا بمواصفة عالمية، بطول 1025 مترا عند القمة بارتفاع 131 مترا، وبه 7 مخارج للمياه. وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات.

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