‎الصحة: فحص 3 ملايين و946 ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لـ 3 ملايين 946 ألف طفل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ إطلاق المبادرة فى سبتمبر 2019.





‎وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تحويل 466 ألف 234 طفلًا من إجمالى الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدى، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفى نفس الوحدة التى تم فحصهم بها.

‎وأضاف أنه تم تحويل 25 ألف 588 طفلا، بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعى حالته.

‎ولفت «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعى للأطفال بدءا من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية.

‎وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم فحص 8 آلاف 830 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

‎وأوضح «عبدالغفار» أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى، لا يعنى الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

‎وأكد أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل.

‎وقال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعى بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.

‎وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتى بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلى البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثى الولادة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة.

‎ومن جانبه، نوه الدكتور محى السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة» وذلك فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.