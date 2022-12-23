بورسعيد.. المحافظة الفدائية تحتفل بعيدها القومى

جدة - نرمين السيد - فى يوم الـ23 من ديسمبر من كل عام، تحتفل محافظة بورسعيد الواقعة فى الطرف الشمالى الشرقى لمصر بعيدها القومى، وهو اليوم الشاهد على جلاء آخر جندى من جنود العدوان الثلاثى عن المدينة بفضل بسالة أبنائها الذين ألحقوا خسائر بشرية ومادية هائلة بالمحتلين.





فى 29 أكتوبر عام 1956، شنت قوات 3 دول هى: فرنسا، انجلترا وإسرائيل، عدوانا ثلاثيا على مصر، بعد إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تأميم قناة السويس كشركة مساهمة مصرية، وكثفت القوات تواجدها فى محافظة بورسعيد لدخول الأراضى المصرية من البوابة الشمالية الشرقية.

كان يجرى فى مخيلة العدوان أن البدء بإعلان الحرب على محافظة بورسعيد- بوابة قناة السويس- يسهل السيطرة على القناة والعبور إلى العمق المصرى، لكن أهالى المحافظة الباسلة ورجال المقاومة الشعبية بالتنسيق مع القوات المسلحة كان لهم رأى آخر، إذ صمدوا أمام قوات الاحتلال حتى أزاحوه عن جميع المصريين.

وذاق أهالى بورسعيد ورجال المقاومة منذ إعلان الحرب عليها فى 5 نوفمبر حتى 23 ديسمبر 1956 - وهو تاريخ جلاء آخر جندى عن بورسعيد - حصارا تاما بدون طعام أو مياه أو أمان، ورغم ذلك استطاعوا تلقين الأعداء دراسا سطروه بدمائهم من خلال العمليات النوعية فى كتب التاريخ.

وتتربع محافظة بورسعيد بموقع متميز بخريطة جمهورية مصر العربية على رأس قناة السويس وساحل البحر المتوسط، حيث تقع على تقاطع الطرق التاريخية بين الشرق والغرب ويحدها شمالا البحر المتوسط، وجنوبا محافظة الإسماعيلية، ومن الغرب دمياط ومن الشرق محافظة شمال سيناء.

وأنشأت المحافظة كمدينة حضارية عام 1859، وكانت تسمى محافظة عموم القنال، وظل تاريخها متأثرا بتاريخ مصر ومتفاعلا مع الأحداث الوطنية، ويشهد على ذلك دورها أثناء الاحتلال البريطانى منذ عام 1882، وحتى تاريخ جلاء العدوان الثلاثى عن مصر، الذى برز فيه دور المحافظة الفدائى، حتى اعتبر يوم 23 ديسمبر يوما وطنيا للمحافظة.