بورسعيد.. العيد القومى للمدينة الباسلة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى يوم الـ23 من ديسمبر من كل عام، تحتفل محافظة بورسعيد بعيدها القومى، وهو اليوم الشاهد على جلاء آخر جندى من جنود العدوان الثلاثى عن المدينة بفضل بسالة أبنائها الذين ألحقوا خسائر بشرية ومادية هائلة بالمحتلين.





فى 29 أكتوبر عام 1956، شنت قوات 3 دول هى: فرنسا، انجلترا وإسرائيل، عدوانا ثلاثيا على مصر، بعد إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تأميم قناة السويس كشركة مساهمة مصرية، وكثفت القوات تواجدها فى محافظة بورسعيد لدخول الأراضى المصرية من البوابة الشمالية الشرقية. كان يجرى فى مخيلة العدوان أن البدء بإعلان الحرب على محافظة بورسعيد- بوابة قناة السويس- يسهل السيطرة على القناة والعبور إلى العمق المصرى، لكن أهالى المحافظة الباسلة ورجال المقاومة الشعبية بالتنسيق مع القوات المسلحة كان لهم رأى آخر، إذ صمدوا أمام قوات الاحتلال حتى أزاحوه عن جميع المصريين.

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