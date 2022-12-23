بدء عملية شفط مياه الأمطار من شارع فيصل (صور)

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جدة - نرمين السيد - وبدأ عمال شركة المياه والصرف الصحى، فى شفط المياه من الشوارع، وخصوصا من أمام مطلع ومنزل كوبرى فيصل، لتسهيل حركة المرور.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.
أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار المتوسطة إلى الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
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