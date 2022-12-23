جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" كتيب مفاهيم وبوكليت للإجابة. ويستمر نظام الأوبن بوك من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب، على أن تقيس الأسئلة مستويات التفكير العليا، وعدد أسئلة الامتحانات مثل العام الماضى لكل مادة. ويتسلم الطالب كراسة أسئلة وورقة "بابل شيت" وبوكليت يضم الأسئلة المقالية ومساحة للإجابة عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امتحانات الثانوية العامة.. كتيب مفاهيم وبوكليت للإجابة (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.