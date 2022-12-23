الوزراء ينفى إيقاف المركزى توفير التمويلات لاستيراد السلع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى، من منشور يزعم إصدار البنك المركزى تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع البنك المركزى المصرى، الذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإصدار البنك المركزى تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن البنك المركزى. وشدد على أن أى قرارات أو تعليمات يصدرها البنك المركزى يتم الإعلان عنها فى بيانات رسمية على الموقع الإلكترونى للبنك عبر الرابط التالى: "من هنا"، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المنشورات المزيفة.

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