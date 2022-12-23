هيئة تنشيط السياحة: نعمل على تطوير مناطق جديدة

وأضاف القاضى - فى تصريح أوردته مجلة fvw الألمانية السياحية اليوم الجمعة - "نحن نستثمر أيضًا فى البنية التحتية للسياحة، حيث نقوم بتوسيع شبكة الطرق والطرق السريعة وإنشاء مسارات قطار عالية السرعة لربط منطقة النيل والبحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، ويجب أن تكتمل مشاريع البناء فى ثلاث سنوات، كما نستثمر فى الطاقات المتجددة".
وحول أهمية وجود شبكات مواصلات متطورة بالنسبة للسائحين.. قال "إن هذا يسمح للسائحين بالوصول إلى الأهرامات فى الجيزة بشكل أسرع، فالرحلة كانت تستغرق إلى هناك من البحر الأحمر وقتا طويلا جدا".
وأشاد القاضى بالإنشاءات الجديدة وأعمال البنية التحتية لدعم السياحة، وقال إنه تم افتتاح مطار سفنكس الدولى ونستثمر الكثير من الأموال فى توسيع البنية التحتية فى مصر، وقد كلفت الدولة القطارات فائقة السرعة وحدها مليار دولار ونريد تطوير مناطق أخرى أيضا وبخاصة منطقة البحر الأبيض المتوسط مع مدن مرسى مطروح ومدينة العلمين الجديدة والإسكندرية المخطط لها.
وحول تنوع المنتج السياحى المصرى، قال "نود أن نركز فى المستقبل أكثر على السياحة الصحية والسياحة البيئية والدينية".
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