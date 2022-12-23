وزيرة التضامن: الرئيس وجه بحصر الأيتام والإعداد لمؤتمر يطرح قضاياهم

جدة - نرمين السيد - وشهد الاحتفال افتتاح القباج معرض صور الشباب الأيتام والذى ضم لوحات فنية وعبارات تعكس نظرتهم لأنفسهم وللمجتمع الخارجى، معبرة عن مشاعرهم وتحدياتهم وقصصهم داخل وخارج دور الرعاية، واستشرافهم للمستقبل بعد تخرجهم وانتقالهم للاستقلالية والدمج فى المجتمع.

تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى المعرض، وأجرت حوارات فردية وجماعية مع الأبناء المشاركين فى المعرض، مشيدة بمضمون الصور والأعمال الفنية التى تمنحهم مساحة واسعة للتعبير عن أنفسهم.

وفى كلمتها أمام المشاركين فى الفعالية، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تنمية أبناء مصر والاستثمار فى طاقاتهم يحمل معانى الإنسانية والانتماء للوطن والرغبة الصادقة فى منحهم كافة الحقوق، متعهدة على الوفاء بذلك فى ظل قيادة سياسية حاسمة وواعية أولت اهتماما واسعا لقضايا الأطفال والشباب.

وكشفت القباج أن رئيس الجمهورية قد وجه بإعداد مؤتمر لطرح قضايا الأيتام، وجارى حاليا الإعداد له من خلال حصر أعدادهم على مستوى الجمهورية، حيث يقدر عددهم بمليون و400 ألف ابن يتيم بما يشمل فاقد الأب أو الأم، أو كلا الوالدين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن جمهورية مصر العربية أولت موضوعات رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى من خلال نصوص الدستور وسلسلة القوانين التى سبقت صدور الدستور والتى تلته أيضاً، مؤكدة أن ما اتخذته الدولة من خطوات لتعزيز آليات رعاية الأطفال، وآليات حمايتهم من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، متمثلة فى لجان حماية الطفولة العامة والفرعية والتى تهدف إلى حماية الأطفال فى أى مكان كانوا من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، مع ضرورة التدخل الفورى عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى أنها تدفع بجهود حثيثة نحو تحقيق الرؤية الوطنية فى توفير أفضل سبل الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، عوضاً عن الرعاية المؤسسية، وإنها تسعى نحو لا مأسسة منظومة الرعاية والانطلاق نحو الرعاية الآمنة والبديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر، مع إيلاء أولوية خاصة للأسر الطبيعية النووية والممتدة ثم الكافلة، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة فى 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكدت القباج أن الوزارة بدأت فى الإغلاق التدريجى لبعض مؤسسات الرعاية، حيث تم غلق 37 دار أثناء عام 2022، وأن الوزارة ستعلن قريباً عن عدد من المحافظات "خالية من مؤسسات الرعاية".

وأفادت القباج أنه فى إطار التحول الرقمى الذى تنتهجه الدولة، تقوم الوزارة فى الوقت الحالى بإعداد قاعدة بيانات مُميكنة للرعاية اللاحقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتم التعاون مع وزارة الداخلية فى إطار التعرف على الأطفال المفقودين، إلى جانب التعاون مع القنوات الإعلامية والدراما نحو تغيير الصورة النمطية داخل المجتمع عن الأطفال فاقدى الرعاية، وإبراز النماذج الإيجابية من أبناء مصر مع أهمية المشاركة والدمج فى المجتمع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى حزمة المزايا التى يتم منحها أو الإعداد لتوفيرها للأبناء من الأيتام، والتى تتمثل فى توفير وحدات سكنية وتجهيزها، واستخراج بطاقات، وبطاقات ميزة يودع بها دعم نقدى لمساعدتهم فى مرحلة الرعاية اللاحقة وما بعدها حتى يتم الانتقال التدريجى للاستقلالية فى العمل وفى المجتمع.

كما تم التنويه على أهمية برامج التمكين الاقتصادى والمشاركة الحقيقية فى سوق العمل حتى يتم الاعتماد الذاتى على العيش المستقل فى إطار حياة كريمة، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا فى دعم الأطفال والشباب الذين عاشوا ظروفاً صعبة وتحدوها، وفى توفير بيئة داعمة لنشأتهم ونماءهم، وفى تدريب وتأهيل القائمين على الرعاية مع ضرورة اعتماد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فى ذلك المجال.

ومن جانبها، صرحت عزة عبد الحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية بأن "وطنية تعتز بالشراكة الدائمة مع وزارة التضامن الاجتماعى على عدة مستويات لتطوير منظومة الرعاية البديلة بداية من تطوير بيوت الرعاية، تطوير منظومة الأسر البديلة، وتأهيل الشباب الأيتام وتمكينهم".

وتضيف: "اليوم هو يوم فارق فى حياة الأيتام، فمن خلال هذا الحدث نعيد تعريف الشباب الأيتام كأشخاص فاعلين ومؤثرين لديهم المساحة لرفع الوعى وكسب التأييد لقضيتهم وإيصال صوتهم لصناع القرار والمؤثرين فى القطاعات المختلفة، وهو ما يثبت أن كل ما يحتاجه الشباب هو دعمهم وإشراكهم وتفعيل دورهم تجاه قضيتهم وتجاه مجتمعهم".

هذا وقد تضمن الاحتفال عقد جلستين نقاشيتين تناولت الجلسة الأولى تأهيل الشباب للاستقلالية ودور الشباب فى تنمية المجتمع من خلال برامج القيادة المجتمعية، وتناولت الجلسة الثانية دور الجهات الفاعلة فى دمج الشباب فاقدى الرعاية الوالدية ودعمهم خلال رحلتهم للاستقلالية، بالإضافة إلى الخروج ببعض التوصيات على مستوى السياسات العامة لتفعيل دور الإعلام والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وغيرها لسد الفجوة بين الواقع الحالى والمأمول من قانون الرعاية البديلة.

وفى نهاية اللقاء، قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وعزة عبد الحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية بتوقيع بروتوكول تعاون بشأن مشروع "تحول دور الأيتام نحو اللامأسسة"، والذى يهدف إلى تقييم دور الرعاية فى مصر بناء على معايير جودة الرعاية البديلة، بالإضافة على بناء قدرات أخصائى وزارة التضامن الاجتماعى وفقاً للاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب وتحويل دور الأيتام نحو اللامأسسة وتطوير دور الأيتام إلى أشكال جديدة للرعاية البديلة مثل البيوت الصغيرة والآمنة.