الحلم أصبح واقعا.. حياة كريمة تغير كل شىء فى أسوان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" كيف غيرت حياة كريمة كل شىء فى أسوان؟

وتصل التكلفة الإجمالية للمشاريع إلى 21 مليارا و208 ملايين جنيه، تشمل 39 وحدة محلية و116 قرية وتابع و380 نجعا وكفرا، حيث يتم تنفيذ 27 مشروعا فى شتى المجالات الخدمية والتنموية بالمنشية، كما تم الانتهاء من 23 مشروعا بنسبة 100% ودخولها للخدمة بالقرية.

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