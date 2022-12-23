أكل قطط وكلاب.. محافظة الجيزة تضبط 10 أطنان شيش دواجن وجلود غير صالحة

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية الطب البيطرى وبالتعاون مع الجهات المعنية بالأحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث ومديرية التموين بمواصلة الجهود الرقابية فى إطار إحكام السيطرة على الأسواق وضبط المخالفات ومنع التلاعب أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الأدمى بأحياء ومراكز ومدن المحافظة حفاظا على سلامة المواطنين.





ونجحت أجهزة محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مباحث التموين بالجيزة من ضبط 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمركز ومدينة العياط واستخدام ختم مقلد لإيهام المواطنين والتجار بصلاحيتها حيث تم مصادرة اللحوم والختم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومرتكبيها.

وبنطاق مركز ومدينة أوسيم تمكنت حملة مماثلة من ضبط 10 أطنان شيش دواجن وجلود وهياكل دواجن فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمى بمجزر غير مرخص بأوسيم وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملات التى تم تنفيذها من خلال مركز ومدينة أوسيم من ضبط منشأة مخالفة غير مرخصة بقرية سقيل تقوم بتصنيع المواد الغذائية للحيوانات الأليفة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئة والفنية للتصنيع وقد تم مصادرة المعدات والمواد المستخدمة فى التصنيع وغلق المنشأة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أنه تنفيذاً لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة سوف تواصل أجهزة المديرية حملاتها وتمشيط الأسواق لضمان سلامة المعروضات.