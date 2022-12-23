جدة - نرمين السيد - شارك المطران جان مارى شامى، النائب البطريركى العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، فى احتفالات المدرسة البطريركية (الفرير سابقًا)، بمصر الجديدة، بعيد الميلاد المجيد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المطران جان مارى يشارك فى احتفالات المدرسة البطريركية بعيد الميلاد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.