توجيه عاجل من «التعليم» للمديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - عممت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية، بشأن ضعف نسب تسجيل المتقدمين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى 2022/ 2023.





عممت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية، بشأن ضعف نسب تسجيل المتقدمين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى 2022/ 2023.

وأتاحت الوزارة الموقع الإلكترونى الخاص ببيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة لعام 2022/ 2023، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر الماضى، وجاء هذا الإجراء مبكرا حرصا على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين لتلك الأعمال وتحديث بياناتهم وسحب استمارات الترشيح لكل منهم، وحتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين.

ووجهت الوزارة مديرى المديريات التعليمية بمتابعة عملية تحديث وتسجيل البيانات، من خلال الموقع الإلكترونى المخصص لذلك بعد توفير "اسم مستخدم /كلمة مرور" لكل مديرية على الموقع الإلكترونى للوزارة؛ لمتابعة التسجيل ومعرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة وأعداد المسجلين منها.

لكن بعد مرور أكثر من شهر على إرسال هذه التوجيهات تلاحظ للوزارة ضعف نسب تسجيل المتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة، حتى أنها لم تصل إلى معدلات تسجيل العام الماضى، بحسب آخر خطاب موجه من وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية.

وأوضحت الوزارة فى خطاباها الأخير، أن الهدف الأساسى من توفير "اسم مستخدم/ كلمة مرور" تمكين مديرى المديريات التعليمية من متابعة عملية التسجيل، والتى تساهم بشكل كبير فى نجاح تلك المنظومة سعيا وراء تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، لكن معدلات التسجيل تشير إلى عدم الاستفادة من الآلية التى أتاحتها الوزارة للمديريات.

ونوهت الوزارة إلى أن تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية فقط، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تتوافر فيهم الشروط.

ووجهت الإدارة العامة للامتحانات، بالتنبيه على المستهدفين بالتسجيل بأن اختيار الرغبات هذا العام يقتصر على المحافظات التابعة لكل قطاع، وسوف يتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطباعة استمارة الترشيح وتقديمها فى الموعد المحدد، مع العلم أنه فى حالة غلق الموقع الإلكترونى الخاص بتحديث البيانات وطباعة استمارة الترشيح للأعمال سالفة الذكر لن يتم الالتفات إلى أى استمارة يدوية.

يأتى هذا فى إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو المقبل.