الداخلية توزع المساعدات العينية على المواطنين ضمن «كلنا واحد – قافلة الخير»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن فعاليات مبادرة (كلنا واحد – قافلة الخير)، وجرى خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بطاطين ومواد غذائية بالمجان على المواطنين، بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.