«الإنتاج الحربى» تنظم ندوة توعوية للعاملين بعنوان «لا للعنف ضد المرأة»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية فى مختلف مجالات المعرفة للعاملين والعاملات بالشركات والوحدات التابعة، ومن منطلق الإيمان بأهمية تمكين المرأة ورفع الوعى وتصحيح الأفكار والسلوكيات المغلوطة تجاهها.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، بأن الندوة حضرها عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وحاضر بالندوة الشيخ هانئ محمد عباس سويد، الذى تحدث عن أشكال العنف ضد المرأة مثل العنف (النفسى، اللفظى، الجسدى، المادى) مستعرضا العوامل المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة وسبل مواجهتها للحد منها.

وأشار إلى أن خطورة العنف ضد المرأة لا يقتصر فقط على ما يتركه من عواقب نفسية على المرأة المعنفة إنما يتسع أثره لينعكس سلبا على الأسرة والمجتمع ككل.

وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يأتى فى ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربى، بتنمية قدرات العاملين فكريا وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتعظيم الوعى الثقافى لهم ونشر التوجيهات الخاصة بضرورة ترسيخ مفاهيم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

ولفت إلى أن عقد ندوة "لا للعنف ضد المرأة" يأتى انعكاسا لما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير لضمان حقوق المرأة وحمايتها وتمكينها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تهتم ببناء مستقبل خالى من ممارسات العنف ضد المرأة.

وبدورها أشارت أمل عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، إلى أنه جرى التأكيد خلال الندوة على الدور المهم للمرأة باعتبارها نصف المجتمع، والإشارة إلى الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للمرأة المصرية، مضيفة أن أحد أهداف استراتيجية مصر 2030 هو تمكين المرأة كأحد الركائز الأساسية فى التنمية الشاملة.