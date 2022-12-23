السحب الممطرة تضرب القاهرة الكبرى.. بيان مهم من الأرصاد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة، فى بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، منذ قليل، إلى استمرار تجدد السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
وتغطى السحب المططرة حاليا سماء القاهرة والجيزة، وهطلت الأمطار منذ قليل على معظم المناطق فى محافظ الجيزة وتحديدا الدقى.
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