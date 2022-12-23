جامعة العلمين الدولية تنظم المؤتمر الدولى السادس للذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة العلمين الدولية، النسخة السادسة من "المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء"، الذى أقيم خلال الفترة من 18 - 21 ديسمبر الجارى، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالتعاون مع جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات العالمية (IEEE) ومكتبة الإسكندرية ومجمع الإبداع ببرج العرب وجامعة دبى، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.





واستضافت جامعة العلمين الدولية، اليوم الافتتاحى للمؤتمر، فيما استضافت مكتبة الإسكندرية باقى أيام المؤتمر واليوم الختامى.

وفى كلمته، أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة العلمين الدولية، أن المؤتمر يعد فرصة للباحثين والممارسين من الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية لمشاركة أحدث مساهماتهم البحثية وتبادل المعرفة؛ بهدف تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والجيل الخامس والسادس من الاتصالات والتقنيات الناشئة، واستخدامها فى تعزيز التحول الرقمى وتطوير مدن ذكية ومستدامة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر، تنظيم أول معرض لتقنية البلوك شين Blockchain Summit بمشاركة العديد من الباحثين والمؤسسات المعنية والمتخصصة فى هذا المجال، كما تضمن المؤتمر تنظيم وإقامة عدة أنشطة متعلقة بالقطاعات الصناعية والحكومية، كما تمت إقامة "قمة المرأة فى مجال التكنولوجيا" Women in Tech بمشاركة شخصيات مرموقة من المتخصصين فى هذا المجال.

وأشار الدكتور مصطفى النعناعى، عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إلى أن مؤتمر هذا العام شهد استعراض جهود المؤسسات البحثية والحكومية والصناعية المختلفة؛ لتطوير طرق مبتكرة لتسريع وتيرة التحول الرقمى، من خلال الاعتماد على أفكار مبتكرة للاستفادة من التقنيات المستخدمة فى الواقع الافتراضى على أرض الواقع.

وانتهى المؤتمر إلى عدة توصيات ومنها، التأكيد على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، وخاصة التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والبلوك شين لتسريع وتيرة التحول الرقمى، والتأكيد على ضرورة تطوير طرق للاستفادة من "الميتافيرس" فى مختلف المجالات بجانبها الإيجابى وتفادى سلبياتها، والتوسع فى برامج الأمن السيبرانى الأكاديمية والتدريبية، نظرا للحاجة الملحة إليها فى ظل التوسع فى التحول الرقمى، والتأكيد على ضرورة تفعيل التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية؛ لتطوير الاقتصاد القومى على مستوى المنطقة العربية ككل، مع ضرورة وجود تعاون وتكامل بين مقدمى الخدمات التكنولوجية المختلفة.

وفى ختام فعاليات المؤتمر، أعلنت اللجنة المنظمة أن النسخة السابعة من المؤتمر سوف تستضيفها مملكة البحرين خلال العام المقبل.

وشهد المؤتمر حضور علماء وخبراء فى المجالات المختلفة للذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، وضم المؤتمر هذا العام أكثر من 80 متحدثا وباحثا من 25 دولة مختلفة حول العالم.