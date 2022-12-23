هانى سويلم: ندرس ملف الرى الحديث فى مصر بشكل متكامل

جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع آليات التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر، مع التأكيد على أهمية وضع معايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة. ووجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بأهمية الاستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية. وصرح الدكتور سويلم، أن رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية، موضحا أنه يجرى حالياً دراسة ملف الرى الحديث فى مصر بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفى وكميات الصرف الزراعى التى تدخل المنظومة المائية فى مواقع أخرى وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الرى الحديث يعد جزءاً من منظومة الرى المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً فى مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

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