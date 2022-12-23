«أبوزيد»: اللغة العربية ودعم انتشارها جوهر السياسة الخارجية لمصر

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن التوجه المصرى للحفاظ على اللغة العربية ودعم انتشارها يأتى فى جوهر السياسة الخارجية لمصر.





وأشار أبوزيد، إلى أهمية استثمار المزيد من الموارد والجهود للحفاظ على اللغة العربية باعتبارها الحاضنة لمفهوم شامل للأمن القومى العربى، مشددا على أن هناك ترابطا بين اللغة العربية والثقافة والأمن القومى العربى.

جاء ذلك فى كلمة السفير أبو زيد، حول "اللغة العربية.. أداة دبلوماسية فى واقع عربى ودولى جديد" خلال الندوة التى نظمتها الليلة الماضية جامعة عين الشمس، فى إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية بمشاركة لفيف من المسئولين والأكاديميين والمفكرين والإعلاميين.

وأضاف المتحدث أنه ما من شك فى أن الإقليم العربى يعيش أزمة كبيرة لها أبعاد سياسية وتنموية واقتصادية وأمنية، وهناك انحسار فى دور الدول المركزية لحساب كيانات أخرى، كما أن هناك وضعا خاصا يعيشه العالم العربى نشهد فيه محاولات من خارج الاقليم للتدخل فى شئونه ومحاولات لكسب نفوذ داخل الإقليم وحالة ضعف بنيوى فى العالم العربى تقتضى وقفة للتأمل فى أسباب هذا الوضع وكيفية التعامل معه.

وتابع أن النظام الدولى يمر كذلك الآن، بمرحلة تحول جديدة تزداد حاليا فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها ومحاولات التدخل فى شئون أقاليم أخرى، وكلها أمور تفرض على من يعيش فى هذا اللإقليم أن يفكر فى الأدوات المتاحة لديه، للتعامل مع هذا الواقع.