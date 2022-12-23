صحيفة إماراتية: إقامة ماراثون «زايد» فى الإسكندرية يعكس قوة العلاقات

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية، إن إقامة ماراثون "زايد الخيرى" فى الإسكندرية، يعكس قوة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين ومسيرتها الأخوية وما يجمع بينهما من تعاضد وتكاتف وتعاون.





وأشارت الصحيفة -فى افتتاحيتها الصادرة اليوم الجمعة، تحت عنوان "مارثون زايد الخير"- إلى سعى الإمارات لتعزيز ومضاعفة توجهاتها الإنسانية المستدامة ورسالتها الحضارية عبر المبادرات الهادفة ومنها "ماراثون زايد الخيرى" الذى انطلق من أبوظبى ووصل إلى نيويورك ومن ثم إلى مصر الشقيقة وستكون الهند من ضمن محطاته المقبلة. وأوضحت الصحيفة أن النسخة السابعة من الماراثون، تأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجرى تخصيص ريعها لدعم الإنشاءات فى مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، الأولى من نوعها فى مصر وإفريقيا فى تخصصاتها ومساحتها وقدرتها الاستيعابية وتقديم الخدمات العلاجية بشكل مجانى. وأشارت إلى أهمية "ماراثون زايد الخيرى" للتأكيد على قيمة الرياضة كرسالة حياة يحملها الجميع بروح الشراكة والصداقة العابرة للحدود.

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