قوافل طبية مجانية فى 5 محافظات ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وتشمل القوافل، التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال، والباطنة والأنف والأذن، والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل. وتنطلق القوافل، فى محافظات: الدقهلية ودمياط والجيزة والغربية والوادى الجديد.

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