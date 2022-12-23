حياة كريمة.. جامعة القاهرة تشارك بفعالية فى المبادرات القومية والعربية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول مشاركة الجامعة الفعالة على مدار الـ 5 سنوات الأخيرة فى المبادرات والفعاليات على كافة المستويات الرئاسية والأفريقية والعربية والدولية، بما يسهم فى دعم الدور المجتمعى والتنموى والخدمى للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.





واستعرض التقرير مشاركة الجامعة فى العديد من المبادرات القومية، ومن بينها مبادرة "حياة كريمة" لرعاية الفئات والقرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم من خلال إطلاق 87 قافلة تنموية شاملة "طبية وبيطرية وزراعية متخصصة" لعدد من المحافظات، وإقامة معارض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، وإنشاء مقر دائم داخل الجامعة لمبادرة حياة كريمة، ومبادرة "بناء الإنسان المصرى" لعرض رؤى الشباب لكيفية بناء الإنسان المصرى مجتمعيًا وثقافيًا وصحيًا ورياضيًا وتعليميًا، ومبادرة "صنايعية مصر" لتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات.

بالإضافة إلى مبادرة "100 مليون صحة" من خلال العديد من المحاضرات للتعريف بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها، ومبادرة "مكافحة فيروس سى" من خلال إطلاق حملات الكشف المبكر عنه وعن السمنة والتقزم، بالإضافة إلى مبادرة "دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع" من خلال تنظيم العديد من الفعاليات.

وأوضح التقرير إسهام جامعة القاهرة فى العديد من المبادرات العربية، ومن بينها مشاركة 8 أطباء من أساتذة طب قصر العينى ضمن الفريق الطبى المصرى لدعم الشعب اللبنانى بعد حادث مرفأ بيروت، ومبادرة "بالعربى" التى أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، للارتقاء باللغة العربية والدعوة إلى التمسك باستخدامها، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الرقمى بالدول العربية فى إطار "رؤية استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الرقمى فى الدول العربية" بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وجاء فى التقرير مشاركة الجامعة فى المبادرات الأفريقية بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019، ومن أهمها إطلاق "مشروع 1000 قائد أفريقى" الأول من نوعه على المستوى الإقليمى، والذى تقدم له أكثر من 5 آلاف شاب من 34 دولة أفريقية، ومبادرة "أفريقيا تتكلم العربية" بهدف تعليم 1000 أفريقى للغة العربية، واتفاقية مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لتدريب الطلاب، بالإضافة إلى تحويل كلية الدراسات الأفريقية إلى بيت خبرة أفريقية، وتطوير دورها فى دعم التوجهات القومية نحو أفريقيا.