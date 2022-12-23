أمطار خلال ساعات.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، أمطارا خفيفة اليوم الجمعة، بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحرى، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 50٪.





كما توقعوا هطول أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 50٪، وخفيفة على شمال الصعيد علم بنسبة حدوث 30٪.



وبحسب الهيئة فجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة كما يلى: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 15. الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15. مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14. سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11. قنا العظمى 22 درجة والصغرى 13. أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14.



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