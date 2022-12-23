توجيه السيسى بتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات البترول يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان مصر ملتزمة بالقانون الدولى فى استكشاف الغاز بالمتوسط، قالت صحيفة الأهرام، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف جهود البحث، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادى والتنموى الأمثل لموارد مصر، وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعى، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة التصدير، لدعم الناتج القومى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله، إن الاجتماع تناول جهود الدولة للبحث والاستكشاف فى مجال الغاز الطبيعى والبترول، حيث عرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى 2025 فى مناطق شرق وغرب البحر المتوسط بالاشتراك مع كبريات شركات الطاقة العالمية، بإجمالى استثمارات نحو 2٫1 مليار دولار، إذ من المتوقع، طبقا للنتائج الأولية الحالية، أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطنى، فضلا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى لإنتاج وتداول الطاقة.

وأكد الملا، أن أنشطة البحث والاستكشاف التى تقوم بها مصر فى البحر المتوسط تتم وفقا لمبادئ وأعراف القانون الدولى، واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة أنشطة إدارة الدول مواردها الطبيعية فى أعالى البحار.

واقتصاديا وتحت عنوان «المركزى»: استمرار عدم اليقين العالمى وارتفاع التضخم وراء رفع الفائدة 3٪، قالت صحيفة الأهرام، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى برئاسة حسن عبدالله فى اجتماعها أمس رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس، أى 3%، ليصل إلى 16.25٪ و17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس، أى 3%، ليصل إلى 16٫75٪.

وأشار بيان المركزى إلى أنه على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية فى الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولى ومع ذلك، لا تزال العديد من العوامل تساهم فى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وتحت عنوان السيادة فى قناة السويس .. لمصر وشعبها، نقلت صحيفة الجمهورية، عن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قوله، إن قناة السويس الجديدة ساهمت فى زيادة قياسية لإيــرادات القناة، وساهمت فى رفع تصنيف القناة عالميا.

وأوضح الصحيفة، أن رئيس هيئة قناة السويس وصف ــ خلال مؤتمر صحفى أمـس حـول مـشـروع قـانـون صـنـدوق هيئة القناة ـــ عملية حفر قناة السويس الجديدة بأنه "إنجاز غير مسبوق تم بأياد مصرية".

وقال "نحن فى قناة السويس لانملك بيعها أو تأجيرها أو حتى الاقتراض بها، وقناة السويس ملك للمصريين وحـق يكفله الدستور"، مطمئنا جميع المواطنين، بأنه لايمكن التفكير فى عمل ذلك ولا يملكونه.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رجل وطنى وعسكرى من مؤسسة عسكرية يخاف على بلده وشعبه، وعمل مشروعات فى 8 سنوات، كانت تأخذ أكثر من 50 عاما لتنفيذها من أجل المصريين.

وشدد على أن قناة السويس لا تمس ولا قطرة من مياهها ولا حبة رمل ولا أصل من أصول القناة، وهى للمصريين ولا نملك التفريض فيها.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان جهود مكثفة لتعظيم استثمارات "اقتصادية القناة".. فى 2023 قالت صحيفة الجمهورية، حضر وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة التطورات الخاصة بالمنطقة الصناعية لأبو خليفة بمنطقة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية والتى تتبع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعد واحدة من أهم الأصول التى تسعى الدولة والمنطقة الاقتصادية لتعظيم الاستفادة منها ومن مواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك بحضور اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق الصناعية.

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس المنطقة الاقتصادية عرض الجهود المبذولة لتجهيز المنطقة لاستقبال مختلف أنواع الاستثمارات خلال 2023، واستعرض مستجدات أعمال تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمنطقة العاجلة فى حدود 800 ألف متر مربع من إجمالى مساحة المنطقة التى تبلغ 19,5 كم مربع، للإسراع فى تجهيزها للاستثمار.

وأكد أن الهيئة تتواصل مع مختلف المستثمرين الذين يعملون فى الصناعات المتوسطة والخفيفة؛ نظرا لاستعداد المنطقة لمختلف أنواع الصناعات وقربها من العديد من مصادر المواد الخام بالإضافة إلى قربها من منطقة الدلتا ومدينة العاشر من رمضان؛ أى أنها تتميز بالقرب أيضا من الأسواق المحلية وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطين العديد من الصناعات داخل هذه المنطقة منها الصناعات الصغيرة والصناعات الغذائية والمنسوجات.

وفى شأن آخر، وتحت عنوان 20 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدى، نقلت صحيفة /الأخبار/ عن الدكتور مصطفى مدبولى رئــيــس الــــوزراء تأكيده أن الحــكــومــة تولى اهتماما كبيرا بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية ، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكــرامــة، من خلال ضــم الأســـر الأولــــى بــالــرعــايـة بــرامــج الــدعــم الــنــقــدى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه نيڤين الــقــبــاچ، وزيــرة التضامن الاجتماعى لمتابعة جهود الوزارة فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القباج استعرضت فــى هــذا السياق، مــا تم إنجـــازه فــى برنامج"تكافل وكرامة" تنفيذا للتكليفات الرئاسية بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وقــالــت الــوزيــرة: إن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى الذى تــوفــره مـــوازنـــة الـــدولـــة وصـــل إلــى 4.6 مليون أســرة، من الأســر التى تقع تحت خط الفقر، بإجمالى 20 مليون مواطن تقريبا، هذا بخلاف 600 ألــــف أسرة أخـــــرى يتحمل الــتــحــالــف الــوطــنــى للعمل الأهلى التنموى تكاليف تغطيتها، بالتعاون مــع الجــمــعــيــات الأهــلــيــة الــداعــمــة لأنشطة الدعم النقدى.

وتحت عنوان وفد مصرى رفيع المستوى فى احتفال تنزانيا بملء سد نيريرى، نقلت صحيفة /الأخبار/، عن سامح شكرى وزير الخارجية تأكيده أن مشروع سد جوليوس نيريرى يؤكد التزام مصر إزاء أشقائها فى إفريقيا.

وقال إن مصر ستواصل جهودها لدعم التنمية فى تنزانيا، ونقل شكرى تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قيادة وحكومة وشعب تنزانيا على هذه المناسبة التاريخية بإنجاز مشروع السد.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال احتفالية تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريرى" الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى المقاولون العرب والسويدى إليكتريك على نهر روفيجى بدولة تنزانيا بمشاركة سامح شكرى والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، مشيرة إلى أنه حضر الاحتفالية رئيسة تنزانيا سامية حسن ووزير الطاقة التنزانى وعدد من المسئولين من الجانبين و ممثلى التحالف المصرى المنفذ للمشروع ولفيف من رموز المجتمع التنزانى وعدد كبير من وسائل الإعلام والمواطنين.