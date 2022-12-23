شيخ الأزهر يوجه رسالة عاجلة بشأن منع أفغانستان الفتيات من التعليم الجامعى

جدة - نرمين السيد - وقال الإمام الأكبر فى رسالته التى نشرتها الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك: "يأسف الأزهر أشدَّ الأسف لصدور قرار من السُّلْطات فى أفغانستان بمنع الفتيات الأفغانيَّات من التعليم الجامعى، فهو قرارٌ يتناقض والشريعة الإسلاميَّة، ويصدم دعوتها الصَّريحة للرجال والنِّساء أن يطلبوا العلم من المهدِ إلى اللَّحدِ، تلك الدَّعوة التى أثمرت عقولًا جبَّارة من نوابغ النساء فى تاريخ الإسلام العلمى والسياسى والثقافى ولا زالت مصدر فخر وإعجاب لكل مسلم مخلص لله ورسوله وشريعته".

وأضاف: "وكيف غاب عن مصدرى هذا القرار ما يزيد عن ألفى حديث شريف فى أصح الكُتُب عند أهل السُّنَّة روتها زوج النبى الطاهرة المطهَّرة أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- وهل غاب عن هؤلاء ما حفل به تاريخ المسلمين من رائدات وأعلام فى مجال العلم والتعليم والسياسة وناهضات المجتمعات الإسلامية قديمًا وحديثًا".

وتابع فضيلة الإمام: "أكتفى فى هذا المقام بلفت نظر مُصدرى هذا القرار بالرجوع إلى سَيِّد شُرَّاح البخارى.. الإمام الحافظ ابن حجر فى كتابِه: «تهذيب التهذيب» ليعلموا -إن كانوا لا يعلمون- أنه ذكر نحو مئة وثلاثين امرأة ما بين راوية للحديث وفقيهة ومؤرِّخة وأديبة .. من الصحابيات والتابعيات وممَّن أتى بعدهن.. ومنهن فاطمة الزهراء -عليها السلام- وعائشة وحفصة وعمرة وأم الدرداء، والشفاء بنت عبد الله، وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت المنذر، وكريمة المروزية "راوية الإمام البُخارى، وبيبى الهرثمية"، وكذلك فى كتاب "معجم أعلام النِّساء" لزينب العاملى ما يزيد على ترجمة 450 امرأة من أعلام النساء المسلمات فى علوم الشريعة واللغة والأدب، والأمر نفسه نجده فى كتاب أعلام النساء لعمر رضا كحالة".

واستطرد الإمام الطيب: "إنَّ هذا القرار الصادم لضمائر المسلمين وغير المسلمين ما كان ينبغى ولا يليق أن يصدر من أى مسلم، فضلًا عن أن يتمسَّك به ويزهو بإصداره".

وتابع: "إنِّى، ومعى علماء الأزهر قاطبةً، وهم مُنتشرون فى بقاع الأرض كلها؛ إذ أُعبِّر عن رفض هذا القرار واعتباره قرارًا لا يمثِّلُ شريعة الإسلام، ويتناقض جذريًّا مع دعوة القرآن الكريم، هذا الكتاب الذى تردَّدت فيه لفظة العلم والعقل بكل مشتقاتها أكثر من مئة مرة.. إنَّنى إذ أُعبِّر عن كل ذلك فإننى أختمُ كلمتى بأمرين:

الأمر الأوَّل

تحذير المسلمين وغير المسلمين من أن يعتقدوا أو يظنوا أو يتوهَّموا أن القول بتحريم تعليم النساء والفتيات أمر يقره الإسلام، وإنَّما ينكره أشدَّ الإنكار، وهو سلب لحقٍّ من الحقوق الشرعية التى كفلها الإسلام للنساء كما كفلها للرجال، سواء بسواء، والقول بغير ذلك افتراء على هذا الدٍّين القَيِّم، وأن الإسلام هو الدين الذى فرض طلب العلم على كل مسلمٍ ومسلمةٍ، وهو الدِّين الذى أعلن أنه: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون} [الزمر: 9]، وهو الدَّين الذى سوَّى فى القدر والمنزلة بين مِداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة.

الأمر الثانى

أدعو أولى الأمر فى أفغانستان أن يراجعوا أنفسهم، فالحق أحق أن يُتَّبَع، وأن نكون جميعًا على ذكرٍ دائمٍ من أنَّه لن يُغنى عنَّا من الله شيء يومَ القيامة لا مال ولا جاه ولا سياسة.