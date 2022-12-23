طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأهم الظواهر المؤثرة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.





الظواهر الجوية اليوم وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخيلج السويس قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة. وهناك نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمال غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 19 15 العاصمة الإدارية 20 14 6 أكتوبر 19 14 بنهـا 19 14 دمنهور 19 15 كفر الشيخ 18 15 المنصورة 19 14 دمياط 21 14 بورسعيد 22 14 الإسماعيلية 21 12 السويس 20 13 الزقازيق 21 14 شبين الكوم 21 14 طنطا 19 15 شلاتين 26 16 الاسكندرية 18 15 العلمين الجديدة 18 14 وادى النطرون 19 15 مطروح 17 14 السلوم 17 13 سيوة 16 10 العريش 20 14 رفح 19 15 الطور 22 12 كاترين 18 04 رأس سدر 22 14 نخل 18 07 طابا 18 15 نويبع 20 14 حلايب 24 18 شرم الشيخ 23 17 الغردقة 23 16 مرسى علم 24 17 الفيوم 19 14 بنى سويف 19 13 المنيا 20 10 أسيوط 19 10 سوهاج 20 11 قنا 22 13 الأقصر 22 14 أسوان 23 14 الوادى الجديد 23 13 أبوسمبل 22 14 أبو رماد 25 18 رأس حدربة 23 17

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