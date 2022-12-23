تقلبات وأمطار.. ماذا يحدث فى الطقس خلال 6 أيام؟ (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود، خلال هذه الأيام، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.
ولفتت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 18، و19، و20 درجة خلال هذه الأيام الستة المقبلة، مشيرة إلى وجود توقعات باستمرار سقوط الأمطار على عدد من محافظات السواحل الشمالية، شمال الوجه البحرى، وجنوبه وشمال الصعيد، وقد تمتد إلى القاهرة.
وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض محافظتين، منذ ساعات، لسحب رعدية ممطرة.
وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "اليوم سيكون استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد، حيث متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء".
وأضافت: "تكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى شمال الصعيد".
وتابعت: "أما الآن، فالسحب الرعدية الممطرة تؤثر بقوة على دمياط وبورسعيد، مع استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على باقى مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال الصعيد".
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